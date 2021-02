Heidelberg.Fünf Neuinfektionen, 107 aktive Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,2 am Dienstag: Seit einigen Tagen entwickelt sich die Pandemie in Heidelberg positiv. Am Freitag lag der Inzidenz-Wert zum ersten Mal wieder unter 50. Der tägliche Bericht des Kreisgesundheitsamtes weckt Hoffnung auf Lockerungen der strengen Auflagen. Doch mindestens bis Mitte Februar wird es noch keine wesentlichen Öffnungen geben. Der Grund: Der Ball liegt beim Land.

Ob Maskenpflicht in der Hauptstraße und auf vielbesuchten Plätzen, die Ausgangssperre ab 20 Uhr oder die Wiedereröffnung der Einzelhandelsgeschäfte: „Bei den angesprochenen Punkten gibt es überall Landesvorgaben und keinen kommunalen Handlungsspielraum“, bestätigt Stadtsprecher Timm Herre.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.02.2021