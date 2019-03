In diesem Jahr setzt die Kantorei an der Peterskirche Weinheim ein besonderes musikalisches Zeichen in die Osterzeit: Am Samstag, 4. Mai, wird das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt.

Dieses Werk Bachs ist eher unbekannt und steht zu Unrecht im Schatten des Weihnachts- und des Himmelfahrtsoratoriums, schreibt die Gemeinde an der Peterskirche in ihrem Pressebericht. Bach lässt im Osteroratorium nicht wie in seinen anderen Oratorien einen Evangelisten erzählen, sondern die handelnden Personen Maria Magdalena (Alt), Maria Jacobi (Sopran), Petrus (Tenor) und Johannes (Bass) selbst zu Wort kommen. Dadurch wird die Ostergeschichte noch einmal lebendig.

Virtuose Trompete

Mit einer ungewöhnlichen Bandbreite an Instrumenten schafft Bach die unterschiedlichsten Stimmungen. Am Ende jubelt der Chor „Preis und Dank bleibe, Herr, Dein Lobgesang!“

Die im weiteren Programmverlauf erklingende Kantate „Erfreut euch, Ihr Herzen“ ist eine Betrachtung des Todes und der Auferstehung, die Bach für den 2. Ostertag komponierte. „Hoffnung“ und „Furcht“ stehen hier im Dialog. Die Hoffnung behält die Oberhand. Bemerkenswert ist die höchst virtuose Partie der Trompete, die mit ihrem Klang den österlichen Jubel in die Musik hineinbringt.

Musik voller Leichtigkeit

Als drittes Werk des Abends erklingt das „Te Deum laudamus“ („Herr Gott, dich loben wir“) von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Komposition ist voller Leichtigkeit und Freude, die gut zum österlichen Lobgesang passt, heißt es im Pressebericht abschließend.

Das Konzert beginnt am 4. Mai um 19.30 Uhr in der Peterskirche. Neben der Kantorei musizieren Cornelia Winter, Kirsten Schwarz, Sebastian Hübner, Timothy Sharp und das Heidelberger Kantatenorchester.

Vorverkauf im Musikhaus Metz, Grundelbachstraße. Bestellung per E-Mail an: kantorat-langenbach@kblw.de oder bei Kantoreisängerinnen und -sängern. Schüler und Studenten haben auf nicht nummerierten Plätzen freien Eintritt. wn

