Hohe Temperatur, hoher Verbrauch

Berlin.Rund 90 Prozent der Autos haben eine Klimaanlage an Bord, so der ADAC Berlin-Brandenburg. Doch die die ADAC-Experten raten zum maßvollen Gebrauch. Und das nicht nur, weil zu kalte Temperaturen den Kreislauf belasten und zu Erkältungen und Verspannungen führen können: Die Klimaanlage kann auch ordentlich Sprit verbrauchen.

Bei extrem hohen Außentemperaturen können in der Anfangsphase der Kühlung 2,5 bis vier Liter Mehrverbrauch auf 100 Kilometer zusammenkommen, so der Autoclub. Bei einem bereits heruntergekühlten Auto seien es immer noch etwa ein bis zwei Liter in der Stadt und 0,2 bis 0,7 Liter außerhalb. Sprit spart, wer vor dem Losfahren alle Fenster und Türen für einige Minuten öffnet, beim Start das Umluftgebläse kurz einschaltet und erst dann die Klimaanlage in Betrieb nimmt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019