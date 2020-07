Hohe Zahl belasteter Kindheiten

Berlin.Gewalt gegen Kinder wird dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zufolge weltweit unterschätzt. Abgesehen von schockierenden Verbrechen blieben viele alltägliche Gewalterfahrungen in Familien, der Kita, der Schule oder im Internet weitgehend unsichtbar, erklärte der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Georg Graf Waldersee, am Donnerstag in Berlin.

Weltweit seien jedes Jahr etwa eine Milliarde Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 17 Jahren – und damit jedes zweite Kind – von physischer, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen. Bis heute werde diese häufig stillschweigend akzeptiert, heruntergespielt oder gerechtfertigt. Auch in Deutschland gehöre Gewalt nach Einschätzung von Kinder- und Jugendpsychiatern weiter zu den häufigsten frühen Kindheitsbelastungen, so Unicef anlässlich des 20. Jahrestages der Verabschiedung des Rechts auf eine gewaltfreie Erziehung in Deutschland.

Häufig werde Gewalt gerade durch die Menschen ausgeübt, die für den Schutz der Kinder verantwortlich sind, hieß es weiter. Besorgniserregend sei, dass Vernachlässigung und psychische Misshandlung häufig nicht als Gewalt wahrgenommen werden, sagte der Präsident der Deutschen Traumastiftung, der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert. epd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020