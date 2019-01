Holzwurm spielt die Goldmarie

Passend zur kalten Jahreszeit möchte der Theaterverein Holzwurm seine großen und kleinen Zuschauer ab vier Jahren mit dem Märchen „Frau Holle“ von Robert Bürkner verzaubern und begeistern.

Das gutherzige Mädchen Maria hat sehr unter der Herrschaft ihrer ewig schimpfenden Mutter und ihrer faulen und einfältigen Schwester Mariechen zu leiden. Als Maria beim Spinnen ihre Spindel in den Brunnen fallen lässt, schickt sie ihre Mutter hinterher. So landet Maria auf zauberhafte Weise im Land von Frau Holle.

Dort soll sie die Betten ausschütteln, damit es auf der Erde schneit und auch sonst allerlei Arbeiten verrichten. Weil Maria so fleißig und freundlich ist, belohnt sie Frau Holle mit jeder Menge Gold und macht aus der armen Maria die Goldmarie.

Karten im Vorverkauf

Aufführungen sind im Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, sowie am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, finden die Vorstellungen im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlenbach-Bonsweiher statt. An allen Tagen ist Einlass um 15.30 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Bücherwald, Pappelallee 1a in Weinheim. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019