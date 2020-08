Homogenes Gebilde formen

Nach dem Umbruch der TSG Eintracht Plankstadt vor etwas mehr als einem Jahr hat man in dieser Sommerpause größte Bemühungen reingesteckt, um eine neue zweite Mannschaft zusammenzustellen. Die Bemühungen waren letztlich erfolgreich, mit Marco Treiber wurde ein eifriger Trainer gefunden, der zudem den Verein bestens kennt.

„Die Mannschaft ist noch dabei, sich kennenzulernen und zusammenzuwachsen, was unserer Meinung nach auch noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird, gerade weil so viele neue Spieler mit unterschiedlichen Charakteren zu integrieren sind“, sagt Treiber. Auch spielerisch ist die Mannschaft der TSG Eintracht Plankstadt II noch ein Potpourri, den es zu einem homogenen Gebilde zu formen gilt. Doch Treiber und seine Mitstreiter stehen keineswegs unter Druck und nehmen sich hierfür geduldig die Zeit.

Großer Teamgeist

„Als Ziel setzen wir im Trainerteam primär auf eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft, jedoch auch auf einen gewissen Spaßfaktor, gepaart mit einer gesunden Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit“, will Treiber eine spielerische Leichtigkeit, zusammen mit fußballerischen Tugenden erreichen.

Am Ende soll es ein Mittelfeldplatz sein, wobei klar ist, dass gerade in der B-Klasse das Gefälle zwischen Tabellenspitze und -keller eklatant sein kann. Ein Platz dazwischen könnte für die neu formierte Mannschaft eine gute Richtschnur sein, insbesondere da schon ein großer Teamgeist vorzuherrschen scheint, der in dieser Spielklasse schon alleine für Punkterfolge herhalten kann. „Die Spieler sind füreinander da, motivieren sich und kämpfen gemeinsam“, hat Treiber in den wenigen Trainingswochen bereits ausgemacht. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020