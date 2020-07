Hongkong nimmt Demonstranten fest

Hongkong.Bei Protesten von tausenden Menschen in Hongkong (Bild) gegen das stenge neue Gesetz für nationale Sicherheit sind mehr als 180 Demonstranten festgenommen worden. Am 23. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China ging die Polizei mit Tränengas, Wasserwerfern und Pfefferspray vor, um die nicht genehmigten Proteste im Keim zu ersticken. Die erste Festnahme nach dem neuen Gesetz galt am Mittwoch einem jungen Mann, der eine Flagge mit dem Ruf nach einer Unabhängigkeit Hongkongs gezeigt hatte. Erstmals seit Langem waren keine Demonstrationen erlaubt. Auf einem weiträumig abgesperrten Areal feierte die Regierung eine Flaggenzeremonie. dpa (BILD: dpa)

