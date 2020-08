Hotels unter Druck

Heidelberg.Keine Kongresse, stornierte Veranstaltungen – und der Städte-Tourismus gewinnt nach dem Corona-Stillstand auch nur sehr langsam wieder etwas an Fahrt: Für eine vom Fremdenverkehr lebende Stadt wie Heidelberg ist das eine Katastrophe. Die plötzliche Schließung des „Crowne Plaza“ Ende Juli, befürchten viele Beobachter, könnte erst der Anfang einer traurigen Entwicklung sein. Zumal in der gesamten Region die Bettenkapazitäten stark vergrößert werden, kritisieren Gewerkschaftsvertreter. „Heidelberg gehört zu den wichtigsten Städtereise-Zielen in Deutschland. Der Rückgang im Tourismus trifft das Gastgewerbe daher in der Breite sehr hart“, erklärt Melanie von Goertz, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020