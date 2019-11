Hübsch und romantisch

Tauberbischofsheim.Der Tauberbischofsheimer Weihnachtsmarkt ist vom 6. bis 8. Dezember sowie vom 13. bis 15. Dezember vor dem stimmungsvollen Ensemble des Kurmainzischen Schlosses für die Bürger sowie Gäste der Stadt geöffnet. In diesem Jahr ist auch die Eisbahn des Wirtschaftsforum pro Tauberbischofsheim (WPT) von 6. bis 15. Dezember wieder auf dem Marktplatz zu finden. Zwischen 13 und 20 Uhr kann man dort täglich seine Bahnen ziehen. Vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag, 6. Dezember, wird der Nikolaus gemeinsam mit Bürgermeisterin Anette Schmidt um 17.30 Uhr mit der Pferdekutsche am Rathaus abgeholt. Kunsthandwerker, Händler und Vereine bieten warme Getränke und Speisen, süße und herzhafte Leckereien sowie originelle Geschenke an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019