Hüpfburg, Live-Musik und Festzug

Reichenbach.Am kommenden Wochenende wird in Reichenbach Kerb gefeiert und die Mitglieder des Kerwevereins können ein umfangreiches Programm anbieten. Dazu wird auch das Dorf geschmückt. Deshalb treffen sich die Mitglieder des Kerwevereins und Reichenbacher zum „Birken Schlagen“ am heutigen Freitag 23. August um 10 Uhr am „Dalles“. Die Birkenäste werden dann an die Häuser verteilt, die sich entlang der Umzugstrecke befinden.

Die ersten Kerwefeierlichkeiten finden am Freitagabend statt. Zum Kerweauftakt spielt die „Trachtenkapelle Lindenfels“ ab 19 Uhr im Gasthaus „Zur Traube“. Weitere Musik wird 21 Uhr in der TSV-Halle geboten. DJ Tom kennt den Musikgeschmack seiner Gäste. „K-Manic“ spielt ebenfalls ab 21 Uhr im „Brunnenstübchen“.

Fassbieranstich am Samstag

Am Samstag (24. August) wird im Rahmen der Kerb eine Kinder-Hüpfburg im Hof von „Dora’s Cafe“ aufgebaut. Die jüngsten Kerwefreunde können sich dort ab 13 Uhr austoben. Für alle anderen Reichenbacher beginnt der Kerwesamstag um 18 Uhr. Nun eröffnet die Sektbar des Frauenchores am Marktplatz. Zeitgleich lädt die evangelische Kirche zum Kerwegottesdienst ein. Am SSV Vereinsheim können sich die Reichenbacher für einen langen Abend beim „Räuberbratenessen“ stärken. Serviert wird der ab 18.30 Uhr.

Um 19 Uhr dürften sich dann alle zum Aufhängen des Kerwekranzes und Fassbieranstich mit Freibier am Gasthaus „Zur Traube“ treffen. Die Guggefetzband „Roabdigalle“ aus Bensheim sorgt für Musik. Um 20.00 Uhr startet die Kerwe-Rocknacht mit „Daily Friday“ im Innenhof vom Gasthaus „Zur Traube“.

Kerwezug durch den Ort

Ab Sonntagmittag ist dann in Reichenbach wieder einiges los. Die Kinder-Hüpfburg im Hof von „Dora’s Cafe“ lädt ab 13 Uhr zum Toben ein. Ebenfalls um 13 Uhr eröffnet der Bierausschank zugunsten der Kinderkrebshilfe. Dieser ist am Marktplatz zu finden. Dort ist dann ebenfalls die Sektbar des Frauenchores, von 13 bis 15 Uhr wird ausgeschenkt.

So allmählich wird sich der Kerweumzug im Falltorweg formieren, Start ist um 14 Uhr. Das Ziel des Umzuges ist der Brandauer Klinger wo die Kerweparrer Felix Meyer und Lukas Külper anschließend die Kerweredd zum Besten geben. Für anschließende musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Ab 19 Uhr sorgt dann im „Brunnenstübchen“ „DJ Heroes“ für Stimmung.

Der letzte Kerwetag in Reichenbach ist der Montag. Auch an diesem Tag ist im Ort wieder einiges los. Ab 10 Uhr wird der Frühschoppen bei der Feuerwehr ausgeschenkt. Auch alle Gasthäuser haben geöffnet und im Gasthaus „Grüner Baum“ wird zum „Grindkopp Essen“ eingeladen.

Zum Kerweausklang spielt ab 18 Uhr die Band „Bonanzaz“ im Innenhof vom Gasthaus „Zur Traube“.

Wer ein Andenken an die diesjährige Reichenbacher Kerb haben möchte, kann die T-Shirts der Kerbjugend erwerben. Vorräte liegen im Gasthaus „Zur Traube“ und im „Brunnenstübchen“. jhs

