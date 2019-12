Hüttenzauber dank edler Spender

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt kann beginnen. Seit Donnerstag stehen die Holzhütten, die seit fast 20 Jahren dem Marktplatz einen niveauvollen Stil verleihen, wieder auf ihren Plätzen und warten darauf, sich in Weihnachtsmarkt-Buden zu verwandeln. Geschmückt und in feierliches Licht getaucht. So wie immer – und doch neu. Denn die 26 Hütten sind neu hergerichtet, repariert und stabilisiert, so dass sie sauber und ordentlich aussehen und mindestens 20 weitere Jahre halten.

Der Hüttenzauber ist einfach gutes Handwerk: Das Jahr über standen in Hütten in einer Industriehalle der Firma Naturin, wo seit über einem Jahr die Lern-Praxis-Werkstatt der Regionalen Jugendagentur Job Central eingerichtet ist. Dabei lernen junge Menschen unter fachkundiger Anleitung erste handwerkliche Tätigkeiten auf dem Weg in eine Berufsausbildung, darunter sind etliche junge Menschen, die als Flüchtlinge nach Weinheim gekommen sind und hier einer Arbeit nachgehen wollen.

Auf Vordermann gebracht

Dort wurden die Hütten, die der Stadt gehören und überwiegend am Marktplatz genutzt werden, auf Vordermann gebracht. Da die Lern-Praxis-Werkstatt günstig aber nicht kostenlos arbeiten kann und einiges an Material gebraucht wurde, waren Spenden erforderlich. Dafür konnten die Sparkasse Rhein Neckar Nord und die Bürgerstiftung Weinheim gewonnen werden; sie halfen der Stadt bei der Finanzierung der Reparatur und damit, das „besondere Flair des Kulturgutes Weihnachtsmarkt“ zu bewahren, wie es Roland Kern vom Amt für Touristik, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur betonte.

Die IG Marktplatz hat für den Weihnachtsmarkt die richtige Mischung aus Leckereien, zumeist von Hobby-Ausstellern originell bestückten Ständen und einem besinnlichen Bühnenprogramm unter der St. Laurentiuskirche zusammengestellt. Rund 60 Buden sind es auf dem Marktplatz und in der Roten Turmstraße, einige neue Anbieter sind dabei wie der Verein „Landerlebnis“ und das Pilgerhaus gemeinsam mit der Tourist-Info der Stadt. Unter anderem wird erstmals eine neue Weinheim-Tasche verkauft, die in der Nähwerkstatt in der Elisabethstraße hergestellt worden sind.

Am Samstag und Sonntag öffnet das Budendorf auf dem Marktplatz jeweils um 13 Uhr, ebenso an den verbleibenden beiden Wochenenden im Advent. Samstags gehen um 21 Uhr die Lichter aus, Sonntags bereits um 20 Uhr. Am 14. Dezember spielt der Posaunenchor der Peterskirche, am 15. Dezember tritt der Kinderchor der Peterskirche auf, jeweils um 17 Uhr. whm

