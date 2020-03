Hunde auf dem Laufsteg

Birmingham.Herausgeputzte Rassehunde, frisierte Vierbeiner in ausgefallenen Outfits und flinke Hunde, die bei verschiedenen sportlichen Wettbewerben punkten: Im britischen Birmingham hat am Donnerstag die weltweit größte Hundeausstellung „Crufts“ begonnen. Unser Foto zeigt einen etwas eigenwillig gekleideten Vierbeiner, den sein Besitzer mit zu der vom „Kennel Club“ veranstalteten Schau nimmt. Diese findet noch bis zum 8. März im National Exhibition Centre statt. Im Laufe der vier Ausstellungstage werden nach Angaben der Veranstalter rund 26 000 Vierbeiner sowie über 160 000 Hundeliebhaber erwartet. Hauptpreis ist der „Best in Show 2020“. Tierschutzorganisationen wie PETA haben die Veranstaltung in der Vergangenheit unter anderem wegen der Förderung von Überzüchtung kritisiert. eli

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020