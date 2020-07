Hurrikan-Saison hat begonnen

Washington. Der erste Hurrikan der diesjährigen Saison über dem Atlantik ist im US-Bundesstaat Texas auf Land gestoßen. Der Hurrikan der niedrigsten Stufe eins erreichte am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde die Küste, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA mitteilte. Danach schwächte „Hanna“ sich ab und wurde zum Tropensturm heruntergestuft. Schäden wurden zunächst nur aus der Küstenstadt Port Mansfield gemeldet (unser Foto entstand in Galvestone). Das Hurrikan-Zentrum warnte allerdings weiterhin vor schweren Regenfällen, die zu lebensbedrohlichen Sturzfluten führen könnten. Im Pazifik war ein weiterer Wirbelsturm, Hurrikan „Douglas“, mit hohen Windgeschwindigkeiten in Richtung Hawaii unterwegs. dpa (Bild: dpa)

