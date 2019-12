Die Jahreslosung für 2020 stammt aus einer biblischen Wundergeschichte aus dem Evangelium nach Markus 9,24: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Sie ist ein Bekenntnis der Stärke und Schwäche – zu Glaube und Zweifel zugleich. Damit passe sie gut in eine Zeit, in der Menschen glaubten, dass sie alles selber schaffen und machen könnten, so die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB). Sie wählt die Losung seit 1934 aus. Zur ÖAB gehören 20 evangelische und katholische Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. (Bild: pixabay.de/geralt) schu/dv

