Im Astra arbeiten nur noch Dreizylinder

Mannheim.Der aufgefrischte Opel Astra zieht einige Trumpfkarten im Vergleich zu seinem Vorgänger aus dem Ärmel. Das Kompaktmodell fährt bei der Aerodynamik Bestwerte ein. Es erhielt eine Neunstufen-Automatik, ein neues Sportfahrwerk sowie aktualisierte Technologien. Auch wurde die Baureihe insgesamt grüner. Die Ingenieure haben an den Motoren gefeilt und erreichen bis zu 21 Prozent weniger CO2-Ausstoß als bei den Antrieben im Vorgängermodell. Fünf der sieben angebotenen Antriebskombinationen im Fünftürer sowie im Sports Tourer (Kombi) unterbieten die 100-Gramm-Marke bei der Kohlenstoffdioxid-Emission je gefahrenem Kilometer, allerdings gemäß NEFZ-Werten. Opel spricht denn auch „vom effizientesten Astra aller Zeiten“.

Sportvarianten gestrichen

Das Angebot an Aggregaten besteht jetzt nur noch aus Dreizylindern. Die Turbobenziner leisten 110, 130 und 145 PS. Die Turbodiesel kommen auf 105 und 122 PS. Gestrichen wurden Sportvarianten wie der bärenstarke OPC. Das mag der ambitionierte Fahrer bedauern. Doch im Zuge der anhaltenden Umweltdiskussion haben die Opelianer Abgaswerte reduziert und zudem die Vernunft über das Vergnügen gestellt, wofür ihnen Respekt gebührt. Wobei der Fahrspaß bei den aktuellen Antrieben nicht ausgeschlossen ist.

Die Motoren selbst stammen noch nicht von der französischen Konzernmutter PSA, sondern sind eigene Konstruktionen, die unter GM-Regie entwickelt wurden. So wie der gefahrene 1,2-Liter Turbomotor, der 130 PS leistet. Er entwickelt ein maximales Drehmoment von 225 Newtonmetern und überträgt die Kraft knackig per manuellem Schaltgetriebe. Der Fünftürer schafft in 10,5 Sekunden die 100-Kilometer-Marke. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h kommt der Dreizylinder auch auf der Autobahn flott voran.

Gründliche Geräuschdämmung

Normalerweise sind die Dreizylinder ja recht mitteilsam. Doch die Opel-Ingenieure haben vorgesorgt. Mit einer Ausgleichwelle im Motorblock und gründlicher Geräuschdämmung wird der Astra quasi zum Leisetreter. Weiterentwickelt wurde das sportliche Chassis des Astra, was eine noch dynamischere Gangart ermöglicht. Mit dem optionalen Dynamikfahrwerk ist der Fahrer zusätzlich mit strafferen Dämpfern und einer direkteren Lenkung unterwegs.

Laut Werk benötigt das Aggregat nach WLTP-Berechnung durchschnittlich 5,2 Liter pro 100 Kilometer. Bei unseren Testfahrten waren es 1,3 Liter mehr pro 100 Kilometer. Der Kompaktklasse-Bestseller von Opel hat zudem aktuelle Technologien an Bord, wie ein blendfreies Licht, LED-Scheinwerfer, Front- sowie Rückfahrkamera oder eine beheizbare Windschutzscheibe.

Bestens vernetzt sind Astra-Fahrer mit den Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia- und Navi-Systemen. Die Funktionen werden über ein acht Zoll großes Farb-Touchscreen dargestellt. Die Insassen fühlen sich im neuen Astra wohl. Dazu tragen zertifizierte Sitze mit integrierter Ventilation und Massagefunktion ebenso bei wie die bestens verarbeiteten Materialien. Der Opel Astra Fünftürer 1.2 Direct Injection Elegance kostet 25 230 Euro. Preisliste startet bei 20 190 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020