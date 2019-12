Im Dienst der guten Sache

Assamstadt.Der Assamstadter Sandro Sparaco ist seit wenigen Monaten in einer Schule für die Initiative „Weltwärts“ im afrikanischen Ruanda im Einsatz. Der 19-Jährige will sich mit seinem Dienst dort persönlich weiterentwickeln. An dieser Schule ist er unter anderem für den Sportunterricht und seine Koordination zuständig. Dass er dadurch zusätzlich die Möglichkeit bekommt, etwas Gutes zu tun und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, macht das Ganze für ihn noch umso schöner. „Weltwärts“ wird zu 75 Prozent durch öffentliche Mittel des Bundes finanziert. Der Erlös des traditionellen Christbaumverkaufs des FC-Bayern-München-Fanclubs am 15. Dezember von 11 bis 16 Uhr fließt in diesem Jahr komplett in das Projekt, für das Sandro Sparaco in Ruanda tätig ist.

