Im Fegefeuer der Eitelkeiten

Seit 20 Jahren steht die Theatergruppe „S’ Michelbächer Schatullsche“ für Aufführungen mit Lachgarantie. Und auch in diesem Jahr wurden die Erwartungen der gut aufgelegten Premierengäste im Vereinshaus des TV Wünschmichelbach nicht enttäuscht. Das eingespielte Ensemble bewies einmal mehr mit der Stückauswahl ein gutes Händchen. Unter dem Titel „Schwanensee, fa immer schee“ entwickelte sich in drei Akten eine turbulente Komödie aus der Feder der Theaterautorin Winnie Abel.

Deren Original „Jubel, Trubel, Eitelkeit“ hatte die Theatergruppe so perfekt in den hiesigen Dialekt übersetzt, dass die Schauspieler „babbeln“ konnten, wie ihnen der „Schnawwl gewachse is“. Allen voran der souveräne Horst Scheuermann, einer der alten Hasen auf der Bühne, dem die Mundart am Geläufigsten über die Lippen ging.

Ihr gelungenes Debüt gab dagegen auf Hochdeutsch Katharina Maciejewska. Ihr stand die Rolle der Polizistin Astrid ebenso gut zu Gesicht wie die Uniform. Auch wenn die Geschichte selbst reichlich konstruiert daherkommt, beim Publikum sorgten gerade diese konfusen Irrungen und Wirrungen für die meisten Lacher.

In der Schönheitsklinik „Schwanensee“ tummeln sich nämlich seltsame Persönlichkeiten. Da ist zunächst Heiratsschwindler Moritz Engel (Jens Müller), der hier Zuflucht sucht. Er will sich vom skrupellosen Schönheitschirurgen Roland Meister (Horst Scheuermann) „unkenntlich“ machen lassen, damit ihn der Vater seiner betrogenen Ex-Verlobten Tilly König (Nicole Weber) nicht finden kann.

Polizistin räumt auf

Dem exzentrischen Künstler Kuno von Kaienberg (Timo Seiberling), werden seine schizophrenen Schübe zum Verhängnis. Und die übergewichtige Lotto-Millionärin Rosa Schulz (Nicole Freisinger) lässt sich nur zu gern von Frauenheld Moritz um den Finger wickeln. Und Gräfin Herlinde von Hohenstein (Hannelore Feickert) hat es auf den Schönheitschirurgen abgesehen. Der jedoch ist eigentlich verlobt mit Assistenzärztin Sabrina Sacher (Steffi Peters), die das natürlich fuchst. Dazwischen watscht die freche Klinikangestellte Karin Kehrer (Silke Wagner) Angestellte und Patienten gleichermaßen wortreich ab. Zum Glück räumt schlussendlich Polizistin Astrid (Katharina Maciejewska) in der Klinik auf.

Die kriminalistische Komödie kommt mit viel Wortwitz und noch mehr Situationskomik daher. Gekalauert wird über die überdimensionierten Brüste der Gräfin, den enormen Hintern der Lotto-Millionärin und die Allüren des „abstrusen“ Künstlers mit der missglückten Nasen-OP. Der „akademische Zuchtbulle“ wird ebenso auf die Schippe genommen wie das einfältige Gemüt der Königs-Tochter, die mit ihrem Plüsch-Hund Tussi Gassi geht.

Der Eitelkeit erteilt das „Michelbächer Schatullsche“ somit eine witzig-spritze Abfuhr. Durch geschickte Besetzung können die Schauspieler in ihren Rollen brillieren. Unbestrittener Publikumsliebling ist der talentierte Jens Müller als Herzensbrecher mit bebender Unterlippe und italienischem Akzent – da kullern die Lachtränen der Zuschauer. Für eine gelungene Premiere bedankte sich Vorstand Alexander Kunze mit kleinen Geschenken bei den Akteuren auf der Bühne, aber auch bei denen im Hintergrund. Dazu gehörten Souffleurin Ingrid Scheuermann, Maskenbildnerin Nina Jalowiky, Techniker Frank Noe und die „gute Seele“ Annette Stamm.

Weitere Aufführungen sind am 18., 19. und 20. Januar sowie am 26. und 27. Januar, jeweils 20 Uhr. Alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft. i.k.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019