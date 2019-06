Im Feuerschein unterwegs zur Sagenwelt

Am Samstag 15. Juni können wieder Kinder bis zu 13 Jahren in der Weinheimer Altstadt im Feuerschein in eine längst vergangene Zeit eintauchen: in die schaurige Sagenwelt. Die Führung mit Stadtführer Franz Piva beginnt um 21 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden, Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen.

Im Schein züngelnder Fackeln zieht die Gruppe durch die romantische Altstadt, bewundert vom Amtshausplatz aus die schemenhaft beleuchteten Burgen, erfährt wie man einst Ritter werden konnte und lauscht den Sagen vom „Burgschatz auf der Windeck“ und dem Burgfräulein. Der Weg im Lodern des Feuers geht vorbei am ältesten Fachwerkhaus zum geheimnisvollen „Roten Turm“ mit seinen über zwei Meter dicken Mauern, der früher ein Gefängnis und Teil der Stadtmauer war.

Längst vergessene Weinheimer Sagen wie die „Gewitterglocke“ oder der „Feurige Mann“ und die „Jungfrauen auf dem Hexenturm“, lassen die Kinder mucksmäuschenstill werden. Ganz gruselig wird es bei der Erzählung vom Gespenst am Galgenbuckel, wenn in der Geisterstunde ein kopfloser Pferdedieb auf einem prächtigen Schimmel erscheint und verschwindet, sobald die Kirchenuhr die Mitternachtsstunde schlägt. Stadtführer Franz Piva wird die neugierigen Kinder zu den spannendsten Plätzen der Stadt führen und kindgerecht Geschichten erzählen, wie es früher war - oder auch gewesen sein soll. Im Schlosshof wählen die Kinder in der Rolle des Kurfürsten den König, tauchen ein in den dunklen Schlosspark, direkt in die Räuberhöhle und erfahren vom „Schwarzen Hund am Obertor“ der, wie eine alte Sage berichtet, den Anlass zur Pflanzung der alten Libanonzeder gab. Der tiefe Brunnen im Bandgässchen, sowie der Hexenturm mit seiner schaurigen Sage sind weitere Stationen, ehe der abendliche Rundgang nach gut eineinhalb Stunden am Marktplatz endet.

Die Kosten pro Kind betragen vier Euro, Begleitperson zahlen ebenso vier Euro. Die Stadt bittet um Voranmeldung und empfiehlt die Mitnahme von Taschenlampen. Buchbar ist die Führung über die Tourist-Info der Stadt Weinheim, Telefon 06201/82610 oder E-Mail tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch für Kinder-Gruppen jederzeit gebucht werden. whm

