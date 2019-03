Zagreb.Frank-Walter Steinmeier hat zu einer Überwindung der Selbstblockade der Europäischen Union durch das Brexit-Gezerre aufgerufen. Der Bundespräsident war zuvor von Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic mit militärischen Ehren empfangen worden.

Um die schwierige Lage in Europa kamen sie bei ihrem Meinungsaustausch schon deshalb nicht herum, weil beide Staaten kurz davor stehen, Führung in Europa zu übernehmen: In der ersten Jahreshälfte 2020 hat Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft inne, in der zweiten Deutschland. Die damit verbundene Verantwortung sei in diesen Zeiten noch größer als früher, betonte Steinmeier. Kroatien sei zwar das jüngste EU-Mitglied. Aber: „Kroatien ist im Herzen der Europäischen Union angekommen“, sagte Steinmeier.

Deutschland und Kroatien verbindet viel. Rund 370 000 Kroaten leben in Deutschland. Kroatiens Tourismus zählte im Vorjahr 21 Millionen Übernachtungen aus Deutschland. dpa

