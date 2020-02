Im Legoland geht’s diesmal richtig rund

Kinder und Erwachsene gleichermaßen fiebern dem letzten März-Wochenende entgegen: Dann beginnt nämlich die neue Saison im Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg. Eine Leser-Familie unserer Zeitung mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern kann hierfür einen exklusiven Aufenthalt von Freitag auf Samstag, 27. auf 28. März, gewinnen und so mit die Ersten sein, die am Eröffnungstag in den Park rennen.

Mehr noch: Als besonderes Zuckerl können die Gewinner schon am 27. März, also einen Tag vor offiziellen Saisonstart, das Legoland von 13 bis 18 Uhr erkunden. Normalerweise ist dieser Tag exklusiv den Mitarbeitern des Freizeitparks und ihren Familien vorbehalten.

Wilde Wirbel per Knopfdruck

Wenn sich am Samstag, 28. März, die aufregenden Welten der Lego-Helden wieder öffnen, dann gibt’s eine neue Fahrattraktion zu erleben: Mit „Lloyd’s Spinjitzu Spinner“ geht’s rund im Legoland Deutschland Resort und auf Knopfdruck sogar in die 360-Grad-Luftrolle – jeder bestimmt selbst, wie viel Spin-Energie aktiviert wird. Die Attraktion befindet sich im Themenbereich Lego Ninjago World und ist den kleinen Kreiseln der Ninja-Figuren nachempfunden. Hier fühlen sich die jungen Fahrgäste wie richtige Ninjas. Die Besucher steuern ihren „Spinjitzu Spinner“ vorwärts oder rückwärts, lassen ihn im Uhrzeigersinn oder gegen die Zeit drehen. Wilde Wirbel und Überschläge können nach Lust und Laune per Knopfdruck aktiviert werden. Wer nichts tut, kann auch ganz einfach nur entspannt dahingleiten. Der interaktive Fahrspaß im asiatischen Lego-Ambiente ist der ultimative Schritt auf dem Weg zum großen Meister des Spinjitzu, der alten Kampfkunst der Ninja.

Überall in den zehn Themenwelten begegnen kleine und große Lego-Fans ihren Helden und erleben mit ihnen actionreiche Fahrten auf dem wilden Feuerdrachen, gehen auf Safari zu Löwen, Elefanten und Giraffen oder begeben sich auf Schatzjagd im Land der Pharaonen. Das vielfältige Unterhaltungsangebot aus über 60 Attraktionen reicht von Achterbahnen, Bauaktionen und 4-D-Filmspaß über Liveshows, Lego-Workshops und einer farbenprächtigen Unterwasserwelt mit mehr als 2000 tropischen Meereslebewesen.

Am Eröffnungswochenende ist darüber hinaus auch der Europameister der Magie, Florian Zimmer, zu Gast im Legoland und garantiert magische Momente. Zimmer wird in der Saison 2020 an ausgewählten Terminen 160 Vorstellungen im Spaßparadies geben.

Ein Hotel für kleine Abenteurer

Unsere Zeitung verlost einen exklusiven Familienaufenthalt für vier Personen – zwei Erwachsene, zwei Kinder – zum Saisonstart mit einer „Sneak Peek“-Übernachtung am Freitag, 27. März, im Pirateninsel-Hotel im Legoland Feriendorf. Hier können sich die kleinen und großen Piraten vor dem Eröffnungstag im schönen Familienzimmer noch einmal ausruhen. Wobei: Schon allein im Pirateninsel-Hotel gibt es eine Menge zu entdecken: Das Themenhotel im Stil eines abenteuerlichen Seeräuber-Eilands ist ein Fest für alle Leichtmatrosen, denn nicht nur die Rezeption, das Restaurant und die Familienzimmer sind großzügig mit Lego-Piratenmotiven verziert, auch die Außenanlage mit großem Abenteuerspielplatz samt riesigem Piratensegler lässt Kinderherzen höherschlagen. Die Zeit bis zum nächsten Morgen vergeht bei dem großen Angebot sehr schnell. Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Piraten-Taverne am Samstag sind die Gäste in nur wenigen Schritten im Legoland-Park und gehören zu den Ersten, die „Lloyd’s Spinjitzu Spinner“ und alle anderen Attraktionen ausprobieren sowie den gesamten Eröffnungstag im Legoland Deutschland verbringen können. kaba/bub

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020