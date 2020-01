Im Rausch Richtung Diktatur

Ab Freitag, 24. Januar, wird die meistbeachtete deutsche Serie der vergangenen Jahrzehnte mit zwölf neuen Folgen fortgesetzt. Tom Tykwer und Co. verfilmten Volker Kutschers zweiten Gereon-Rath-Roman „Der stumme Tod“, die Serie läuft ab Freitag, 20.15 Uhr auf Sky 1 HD.

38 Millionen Euro sollen die ersten 16 Folgen gekostet haben. Die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. In Anbetracht dessen waren 4,37 Millionen Zuschauer, welche die Staffeln eins und zwei im Schnitt ein Jahr später in der ARD verfolgt haben, fast ein bisschen wenig. Allerdings muss man dies relativieren. Erstens gilt es, die Sky-Nutzer abzuziehen. Zweitens startete die Serie im Ersten mit rund acht Millionen Zuschauern auf „Tatort“-Niveau und wurde danach in die Mediathek eingestellt, wo viele das Werk zu Ende sahen.

Insgesamt ist man mit „Babylon“ hochzufrieden. Auch weil die Nachfrage und der Zuspruch aus dem Ausland sehr hoch ausfiel. „Babylon Berlin“ lief in fast allen relevanten Fernsehmärkten der Welt. Weitere Staffeln sind demnach sehr wahrscheinlich, auch wenn zunächst der Erfolg der dritten Staffel abgewartet wird.

Umgesetzt wurde sie wieder von den Autoren und Regisseuren Tykwer, Hendrik Handloegten und Achim von Borries. Inhaltlich hält man sich an die Romanvorlage von Kutscher. In den zwölf neuen Episoden, die Sky immer freitags als Doppelfolge präsentiert, wird die Geschichte von „Der stumme Tod“ erzählt.

Hauptfigur Gereon Rath ermittelt im Mordfall einer Schauspiel-Diva, die in Babelsberg von einem manipulierten Scheinwerfer während des Drehs einer Tanz- und Gesangsszene erschlagen wird.

Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) arbeitet nun offiziell bei der Polizei. Überhaupt sind sämtliche Charaktere der ersten Staffeln wieder dabei. Und dazu noch ein paar neue wie Meret Becker, Ronald Zehrfeld, Sabin Tambrea, Martin Wuttke, Hanno Koffler, Trystan Pütter oder Saskia Rosendahl.

Im Sinne von Opulenz und Ausstattung kann „Babylon Berlin“ das hohe Niveau der ersten beiden Staffeln halten. Weil das große Ensemble und seine unterschiedlichen, oft politisch motivierten Ziele nicht mehr wie 2018/19 dem Zuschauer nahegebracht werden müssen, wirkt die neue Staffel erzählerisch kompakter und handlungsorientierter. Öfter als in Runde eins hat man tatsächlich das Gefühl, der Verfilmung eines Kriminalromans beizuwohnen – und weniger einem Bilderreigen, der manchen damals auch ein bisschen erschlagen hat.

Politisch und historisch setzt „Der stumme Tod“ im Spätsommer 1929 ein. Der Börsencrash vom Oktober als Beginn der Weltwirtschaftskrise spielt eine zentrale Rolle, die Weimarer Republik neigt sich ihrem Ende entgegen. Rath und Ritter sind in der Diktatur der Nazis angekommen. tsch

