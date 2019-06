Im Sommer nach Sylt

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar vom 28. Juli bis zum 11. August eine spannende und abwechslungsreiche Freizeit für Kinder und Jugendliche auf der Insel Sylt.

Besonders beliebt ist die nördlichste Insel Deutschlands bei Jung und Alt durch die angrenzende Nordsee und ihren feinen Sandstrand. Ganz im Süden liegt Hörnum, wo sich das „Haus der Düne“ befindet. Es verfügt über mehrere Gruppenräume mit Mehrbettzimmern, ausreichend Sanitärräumen und einem Hof mit Spielwiese.

Sportlichen Aktivitäten kann durch die hauseigene Tischtennisplatte (bitte Schläger und Bälle selbst mitbringen) und den nur zehn Gehminuten entfernten, bewachten Badestrand von den jungen Teilnehmern nachgegangen werden. Ob baden im Meer, Muscheln suchen im Watt, Fußball spielen, basteln oder mit dem Schiff fahren: Hier ist für jeden etwas dabei.

Zuschüsse für Bedürftige

Durch Zuschüsse können auch einkommensschwache und fluchterfahrene Familien ihren Kindern eine Jugendfreizeit mit Gleichaltrigen ermöglichen. Egal ob Zeltlager, mehrtägige Reise oder Ortsranderholung: Die Möglichkeiten für das teilnehmende Kind sind vielfältig.

Zur Beantragung eines Zuschusses wenden sich Interessenten an F. Kreckel unter der Telefonnummer r 06201/4853262 oder per E-Mail an die Adresse inga.kreckel@awo-rhein-neckar.de. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019