Im Stile eines Sportwagens

Mannheim.In jedem Cupra steckt Stärke und Sportlichkeit. Das Feuer entfacht die VW-Tochter Seat. Der Autohersteller hat im spanischen Martorell ein Tochterunternehmen gegründet, das sich automobile Leidenschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Die Cupra-Modelle sind sozusagen die Hochleistungssportler im Seat-Modellprogramm. Der Name steht bezeichnenderweise für Cup Racing und knüpft an eine Verbindung zum Engagement der Spanier im Motorsport an.

Mit dem kupferfarbenen Emblem, das einem Tribal ähnelt, sind der Ateca und der Leon unterwegs. Als reiner Cupra wird aktuell der Formentor auf den Markt gebracht. Auf die bewährte Großserientechnik wurde beim Ateca gesetzt. Das Kompakt-SUV (Sport Utility Vehicle) aus dem Hause Martorell unterscheidet sich von seinen zivilen Geschwistern teilweise in der Optik, primär aber in puncto Leistung.

Leichtes Brabbeln

Während bei letzteren maximal 190 PS zur Verfügung stehen, treiben den Cupra Ateca prinzipiell 300 PS an. Der kraftvolle 2,0-Liter-Benziner, der ein Drehmoment von satten 400 Nm auf den Asphalt drückt, ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 247 km/h. In sehr flotten 4,9 Sekunden hat das Performance-SUV aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt. Die Kraft macht sich mit leichtem Brabbeln hörbar. Das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) schaltet dabei präzise, schnell und butterweich. Es unterstützt das sportive Fahrgefühl. Das Fahrwerk des Cupra Ateca ist sportlich direkt ausgelegt, ohne aber den nötigen Komfort missen zu lassen.

Auch bei flotter Kurvenfahrt lässt das Fahrzeug kaum Seitenneigungen zu. Das Allradsystem 4Drive verleiht ihm dabei ausreichend Traktion. Geschmeidig rollt es über Straßenunebenheiten. Der feurige Spanier ist auch für Langstrecken ein angenehmer Begleiter. Zumal die Platzverhältnisse sehr ordentlich sind. Die Integralsitze für den Fahrer und seinen Beifahrer passen wie angegossen. Auf allen Sitzen genießen die Passagiere reichlich Knie- und Kopffreiheit.

Fürs Gepäck steht ein Fach mit einem Volumen von 485 Litern zur Verfügung, das sich auf bis zu 1579 Liter erweitern lässt. Der Sportler, der genügend Kraft für jede Lebenslage bietet, ist absolut alltagstauglich. Die Farbe Kupfer spielt sowohl außen als auch innen eine Rolle. Das Interieur wird durch entsprechend gefärbte Elemente ebenso wie durch Einfassungen aus dunklem Aluminium aufgewertet. Das sportliche Interieur erfüllt höhere Qualitätsansprüche.

Der Cupra Ateca, der auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern steht, macht auch äußerlich mit einer sportlichen und gleichzeitig eleganten Linienführung eine gute Figur. Die beginnt an der Front mit einem Kühlergrill in Wabenstruktur, Stoßfängern mit breiten Lufteinlässen und Spoilern, führt über Kotflügelverbreiterungen und einem scharfen Seitenprofil hin zu einem eleganten Heck mit zwei Doppel-Endrohren. Laut Werk benötigt der Cupra Ateca 2.0 TSI 4DRIVE durchschnittlich 8,8 Liter pro 100 Kilometer. Klar, dass es bei rasanter Fahrt ein Zuschlag auf den Normverbrauch einkalkuliert werden muss. Unterm Strich ergaben die Testfahrten aber knapp einen Liter mehr pro 100 Kilometern. Der Cupra Ateca kostet 44 382 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020