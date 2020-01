Immer schön schräg bleiben

Mannheim.Über 20 Jahre ist es her, dass das Stuttgarter Comedy-Trio Eure Mütter erstmals eine Bühne betrat und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehte. Im Nu wurden Matthias „Matze“ Weinmann, Don Svezia und Andi Kraus zu Lieblingen des Comedy-Publikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort, Musik und eigenwilligen Tanzchoreografien. Am Freitag, 31. Januar, 20 Uhr gastieren die Mütter mit ihrem neuen Programm „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ im Capitol.

Darin stecken erneut jede Menge Songs und Sketche, wie sie niemand sonst schreiben kann. Geschweige denn spielen. Immer mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen – so heißt es zumindest vollmundig im Pressetext. Wer die Mütter kennt, weiß, dass die Programmtitel nie etwas mit dem Inhalt zu tun haben – was dem Spaß aber bisher nie einen Abbruch tat. müm

