Impfungen verliefen problemlos

Külsheim.31 Bewohner und 22 Mitarbeiter der Senioreneinrichtung „Haus St. Anna“ in Külsheim haben sich am Dienstag gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Die Mitarbeiter zeigten sich erleichtert über die frühe Impfmöglichkeit und hoffen mit diesem Schritt auf eine baldige Trendwende in der Pandemie. Auch viele Bewohner freuten sich sehr, dass es nun endlich losgehen konnte. In den vergangenen Wochen wurde im „Haus St. Anna“ viel über das Thema Impfen gesprochen, Angst hatte beim Termin am Dienstag niemand. Die Impfungen sind alle reibungslos und ohne Auffälligkeiten verlaufen. Menschen nach Vollendung des 80. Lebensjahres haben mit höchster Priorität Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung. Eine Impfpflicht besteht jedoch nicht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.01.2021