Impfzentrum am Flugplatz

Giebelstadt.Auf dem Flugplatzgelände in Giebelstadt könnte ein Corona-Impfzentrum für den Landkreis und die Stadt Würzburg entstehen. Landrat Thomas Eberth und Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt sind derzeit in Gesprächen mit Bürgermeister Helmut Krämer von Giebelstadt. Dabei soll noch in dieser Woche vor Ort geprüft werden, ob ein Standort am Flugplatz Giebelstadt die zahlreichen Anforderungen an ein Corona-Impfzentrum erfüllt.

Zur Vorbereitung eines gemeinsamen Impfzentrums wurden verwaltungsübergreifende Arbeitsgruppen gebildet.

Nach erfolgreicher Standortsuche geht es für den Landrat und die Verwaltung der Kreisbehörde in die Feinplanung: dann sind Ausstattung, die personelle Besetzung etc. des Impfzentrums zu organisieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.11.2020