In den Beruf starten

Die Berufswahl ist durch die Vielfalt der Berufe und der verschiedenen Ausbildungswege nicht einfacher geworden. Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es heute aber eine Vielzahl freier Ausbildungsplätze für Schulabgänger und Unternehmen suchen oft händeringend guten Nachwuchs. Ein Beleg dafür ist, dass viele Firmen und vor allem auch Handwerksbetriebe Lehrstellen nicht besetzen können. Gerade hier sind Bewerber als zukünftige Fachkräfte jedoch dringend gesucht.

Genau hier setzt die Schwetzinger Ausbildungsbörse an, deren Organisatoren am morgigen Freitag von 9 bis 14 Uhr in die Nordstadthalle einladen und dabei Bewerber mit den passenden Unternehmen zusammenbringen wollen. Zum mittlerweile elften Mal präsentieren sich dabei zahlreiche Firmen aus Schwetzingen und der Region mit ihren Ausbildungsangeboten den interessierten Schülern und deren Eltern. Der Eintritt ist frei.

Daneben informieren auch die Träger beruflicher Ausbildungen wie Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer und Arbeitsagentur über ihre Angebote. Von weltweit agierenden Unternehmen über große und mittelständische Firmen, über Banken, Weiterbildungseinrichtungen und Krankenkassen bis hin zu Handwerksbetrieben – sie alle stellen bei der Ausbildungsbörse ihr Unternehmen oder Handwerk, teilweise auch mit praktischen Vorführungen und Mitmachangeboten, vor.

„Waren es im vergangenen Jahr noch 60 Aussteller, so hat sich deren Zahl nun noch einmal erhöht“, sagt Nicole Blem vom Generationenbüro, die die Organisation vonseiten der Stadt Schwetzingen übernimmt und bei der die Anmeldungen der Unternehmen eingehen. 72 potenzielle Arbeitgeber, Hochschulen und Organisationen kann sie nun dieses Jahr an den Ständen begrüßen. Die Halle ist damit voll belegt.

„Das zeigt die gute Akzeptanz der Ausbildungsbörse bei den Firmen, stellte die Organisatoren von Schulen und Stadt allerdings wieder vor einige Herausforderungen, gilt es doch für alle Teilnehmer eine optimale Präsentationsfläche anzubieten. Das lässt sich in der Nordstadthalle glücklicherweise problemlos umsetzen“, erklärt Blem.

Neue Angebote

Viele der Aussteller sind seit Beginn an vertreten, etwa die Krankenkassen AOK und Barmer GEK, die Carl-Theodor- und Ehrhart-Schott-Schule, die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die IHK Rhein-Neckar, das Polizeipräsidium Mannheim, die MVV Energie AG, die Friatec AG, das Finanzamt Schwetzingen, Ikubiz Ausbildungsverbund, die Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg sowie die Sparkasse Schwetzingen und Volksbank Kur- und Rheinpfalz. Die beiden letztgenannten unterstützen die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder mit einer Spende und tragen damit zum Gelingen bei. Erstmals mit von der Partie sind ze:ro Praxen, Tomco Friseure, die Hochschule der Wirtschaft für Management, Gartenbau Speckis, Rockwell Collins Deutschland und Morsch Sanitär Heizung Klima.

Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Die Schwetzinger Ausbildungsbörse bietet Schulabgängern eine echte Chance, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und den Traumberuf zu finden. „Wer hier Interesse zeigt, wird es bei der Berufswahl und Bewerbung sicher leichter haben. Alle Schulabgänger und vor allem auch deren Eltern sind herzlich zum Besuch der elften Schwetzinger Ausbildungsbörse eingeladen“, sagt Blem. zg

