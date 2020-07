In der Modewelt geht’s ganz schön rund

Die Modewelt ist ein ganz eigener Kosmos. Das zeigen immer wieder Dokumentationen über die Szene und bekannte Modeschöpfer auf. Als hochspannende Familiengeschichte mit historischem Hintergrund präsentiert Katja Maybach die Branche in ihrem gerade erschienenen Roman „Die Modeschöpferin“. Um es vorwegzunehmen: Die Geschichte über Glanz und Glamour, Modespionage und den Konflikt zweier Schwestern im Rom der 1960er Jahre liest sich herrlich lebendig, leicht und faszinierend – die 300 Seiten verschlingt man geradezu!

Der Leser spürt dabei zudem sehr viel Insiderwissen. Kein Wunder: Die Autorin selbst entstammt der Branche. Mit 15 Jahren gewann die in München lebende Maybach den Designerpreis einer großen deutschen Frauenzeitschrift für den Entwurf eines Abendkleides. Mit 17 Jahren ging sie nach Paris und wurde zuerst Model in einem Couturehaus, später eine erfolgreiche Designerin. Maybach taucht für ihren Roman tief in die Welt der Mode ein und lässt dabei persönliche Erfahrungen einfließen – obwohl sie selbst sagt, dass sie sich dessen nicht bewusst ist. „Ich gebe meinen Protagonisten die Gefühle mit, gute wie schlechte Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und ich denke, dass ich dadurch meine Figuren interessanter gestalten kann, weil sie ,real‘ werden“, sagte Maybach in einem Interview und ergänzte: „Oft lese ich in Rezensionen, wie sich die Leserinnen mit den Protagonistinnen identifizieren können und oft leidenschaftlich über das Verhalten, das Handeln von ihnen austauschen. Das freut mich ganz besonders“.

Doch worum genau geht es in „Die Modeschöpferin“? Die Geschichte spielt in Rom im August 1961: Bis zur Erschöpfung arbeitet die berühmte Modeschöpferin Simonetta de Rosa mit ihrem Team an der neuen Kollektion, die im Herbst auf einer glamourösen Modenschau präsentiert werden soll. Da erreichen sie zwei Nachrichten, die alles infrage stellen, was sie sich aufgebaut hat: Ihre Schwester Chiara, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, scheint eine Affäre mit dem Mann zu haben, den Simonetta liebt. Plant Chiara, die ebenfalls als Modedesignerin arbeitet, sich auf diese Weise an Simonetta zu rächen? Und ein amerikanisches Modehaus ist an zwei ihrer streng geheimen Entwürfe gelangt – wer aus ihrem Team, das ihr wie eine Familie ist, hat Simonetta derart betrogen, hat Modespionage betrieben, gar einen Mord begangen? Der Termin für die Modenschau rückt unerbittlich näher, und Simonetta braucht all ihre Kraft, um ihre Kollektion doch noch zu dem Mode-Wunder zu machen, das alle erwarten. Wem kann sie jetzt noch trauen?

Autorin Katja Maybach arbeitete sehr erfolgreich in der Modebranche. So wurde sie auch zur Geschichte inspiriert: „Ich beschäftige mich gern mit Mode, ich bin eine ,geborene‘ Fashionista. Gerade die Mode der Fünfziger und auch Sechzigerjahre fasziniert mich. So habe ich meinen Roman nach Italien gelegt, das gerade in den Sechzigerjahren so führend in der Modeszene gewesen ist.“ Modespionage war zur Zeit, in der der Roman spielt, ein großes Thema. „Das hatte ich von Anfang an geplant, doch dann haben sich die kriminellen Aspekte verselbstständigt und so entwickelt, dass ein Mord passiert ist“, so Maybach zu ihrem Buch, das Italien, Mode und Familienbande sehr unterhaltsam verbindet. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020