in die Jahre

noch ein Stück weiter: „Bereits Rom war das politisch-spirituelle Zentrum einer Idee von Europa.“

Heute: Altersdepression

Viele Jahrzehnte später leidet diese Gemeinschaft unter Altersdepression. Im Vorfeld des 60. Geburtstages 2017 stellte die Brüsseler EU-Kommission in einem Heftchen 60 Gründe für Europa zusammen – von 70 Jahre Frieden über Passagierrechte bei Bus und Bahn, dem erfolgreichen Kampf gegen Kartelle bis hin zu gesunden Lebensmitteln.

May in der Ferne

Doch die zweifellos beeindruckende Erfolgsliste wurde getrübt, weil ein Platz bei den Erinnerungsfeierlichkeiten in Rom unbesetzt bleibt: Die britische Premierministerin Theresa May blieb fern. Es war eine schräge Art von Pietät, die sie damit zum Ausdruck bringen wollte. Denn vier Tage später erklärte May den Austritt ihres Landes aus der Union und löste das Artikel-50-Verfahren aus. Die EU, die jahrzehntelang nur gewachsen ist, schrumpfte zum ersten Mal.

Bevölkerung schrumpft

In Brüssel konnte man das lange nicht fassen: „Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Europäer ein Viertel der Weltbevölkerung gestellt, am Ende des 21. Jahrhunderts werden es noch vier Prozent von dann etwa elf Milliarden Menschen sein“, sagte der amtierende Kommissionschef Jean-Claude Juncker in einem Interview.

,,Wer angesichts dieser Entwicklung glaubt, man könne Europa wieder in seine Einzelteile zerlegen, der hat nichts verstanden.“

Forderung: Neue Verträge

Historiker und Politikwissenschaftler wie der Italiener Bolaffi warnen davor, so weiterzumachen wie bisher: „Da es die Bedingungen, die nach der Unterschrift der Römischen Verträge funktioniert haben, nicht mehr gibt, müsste man heute neue Verträge unter veränderten Bedingungen unterschreiben. Die Frage ist, ob das gelingt.“

Gemeinschaft pflegen

Ein Mammutprojekt, das angelaufen ist. Die EU streitet, in welche Richtung sie sich selbst entwickeln soll: ein bloßer Binnenmarkt? Eine auch künftig praktizierte Gemeinschaft in allen Bereichen? Oder eben doch eine Union mit mehreren Geschwindigkeiten? Denn längst drängt vor allem Frankreich darauf, sich aus der Umklammerung der Bremser wie Ungarn oder Polen zu lösen.

Zündende Ideen

Doch dazu braucht man mehr als nur ein paar Vertragsänderungen oder -ergänzungen. Viele Errungenschaften seien zu selbstverständlich geworden, lautet eine der gängigen Theorien, mit denen in Brüssel immer wieder die schleichende Verdunstung der europäischen Euphorie begründet wird. Das habe, so wird philosophiert, möglicherweise auch mit dem Verlust von zündenden Ideen zu tun, mit denen man die jungen Menschen für das Miteinander der Union ansprechen könnte.

Kontakte knüpfen

Als der Chef der christdemokratischen EVP-Mehrheitsfraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), vor zwei Jahren vorschlug, jedem Jugendlichen zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken, damit die jungen Menschen vier Wochen lang Europa bereisen und Kontakte knüpfen können, war die Begeisterung groß. Inzwischen konnten die ersten jungen Leute durch die Mitgliedstaaten reisen – das Echo ist überzeugend.

Europa will sich neu erfinden – und erlebt dabei tatsächlich Überraschungen. Denn inzwischen nehmen Bürger die Sache auch mal selbst in die Hand und gehen unter der Regie von „Pulse of Europe“ auf die Straße. Ein bewegendes Zeichen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019