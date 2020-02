In jedem Moment nah beieinander

Drei Instrumente bilden die perfekte Einheit beim Atos Trio mit Annette von Hehn (Violine), Stefan Heinemeyer (Violoncello) und Thomas Hoppe (Klavier). Bezeichnend für das Trio ist die perfekte instrumentelle Kommunikation.

Vom amerikanischen „Kalichstein-Laredo-Robinson Trio Award“ über den „New Generation Artists“-Preis der BBC bis zum „Grand Prize“ in Melbourne haben die drei schon große internationale Auszeichnungen im Bereich der Kammermusik erhalten. Auch ihre Instrumente sind Kostbarkeiten: Annette von Hehn spielt eine Stradivari, Stefan Heinemeyer ein „Thomas Kennedy Cello“ und Thomas Hoppe, Professor an der Folkwang-Universität der Künste in Essen, bevorzugt die Tasten eines Steinway-Flügels. Damit kann der Kammermusikverein Weinheim in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule dienen.

Der sehr gute Besuch zeigte am Samstag die große Beliebtheit der drei sympathischen Musiker. Im Zeichen des Beethoven-Jahres sollte jedes klassische Konzert wenigstens ein Stück des großen Meisters der Wiener Klassik enthalten. Vielleicht wollten sich die drei versierten Stammgäste der New Yorker Carnegie Hall mit Beethovens Klaviertrio B-Dur op. 11, bekannt als „Gassenhauer-Trio“, auch ein wenig an den Faschingssamstag anlehnen. Hinzu kamen die humorvollen Erläuterungen des Pianisten Thomas Hoppe, der davon sprach, dass sich Beethoven bei diesem Klavier-Trio an einem Schlager mit dem „anspruchsvollen“ Text „Bevor ich zur Arbeit schreite, möchte ich noch etwas essen“ bedient hat.

Heitere Stimmung

Tatsächlich strahlen die drei Sätze des Stückes eine beschwingte und heitere Stimmung aus. Besonders der letzte Satz hat Ohrwurm-Charakter. Das Atos Trio zeigte wieder einmal seine enorme Bandbreite und hinreißende Musikalität, gespickt mit spielerischer Raffinesse, die Beethoven in dieses Werk gepackt hat.

Der folgende Programmpunkt galt dem 1957, im Alter von 60 Jahren verstorbenen, deutschen Komponisten Erich Wolfgang Korngold, der als Jude in die USA emigrierte und in Hollywood vor allem als Filmmusiker Karriere machte. Sein Klaviertrio D-Dur Op. 1 schrieb er mit gerade einmal zwölf Jahren. Als er es mit 13 zum ersten Mal öffentlich spielte, glaubte jeder, dass ihm sein Vater, ein bekannter Musiker und Musikkritiker, dabei geholfen habe.

Bereits der erste Satz zeigt ein so raumgreifendes Thema, dass man die Komposition niemals einem Kind zuschreiben würde. Die Spielweise des Atos Trios wirkte manchmal so übermütig, dass die Tonart kaum noch zu bestimmen war, wobei das tänzerische Finale, zur Freude der Zuhörer, in einem schnellen Walzer endete. Auch hier fiel die fließende Ausgewogenheit der Musiker in den Szenenwechseln auf.

Prägnant wirkte die Violine von Annette von Hehn, weich und von geschliffener Geschmeidigkeit das Tastenspiel von Thomas Hoppe, dazu von hinreißender Klangsinnlichkeit das Cello von Stefan Heinemeyer.

Am Ende dieses hinreißenden Kammerkonzerts stand das Klavier-Trio Nr. 1 d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der erste Satz war in das sprudelnde Stakkato des Steinways gehüllt, durchdrungen von den romantischen Tönen der beiden Streicher. Das Andante begann mit einem wehmütig zarten, wellenartigen Thema, das an venezianische Gondellieder denken ließ. Mendelssohns Klavier-Trio vereint Schönheit und Melodie. Was das Atos Trio bei der Interpretation besonders sympathisch machte, war die freundschaftliche Nähe der Musiker untereinander. Der homogene Klangkörper von Violine und Cello war schon deshalb so bemerkenswert, weil er der Klavierstimme die Freiheit gab, sämtliche Nuancen auszuleuchten.

Minutenlanger Beifall krönte das große Konzerterlebnis. Noch im Hinausgehen stand so manchem Zuschauer das Staunen über so viel musikalische Sensibilität ins Gesicht geschrieben. rav

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020