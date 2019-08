In vertrauter Umgebung

Drei Spielzeiten lang war der SV Sindelbachtal vom „B4-Radar“ verschwunden. Nun kehren die Marlacher in die vertraute Umgebung zurück und möchten sich allzu gerne gleich wieder, nämlich in Richtung Kreisliga A3, verändern.

Das Team von Marco Friedrich, der ins fünfte Trainerjahr beim Jagsttalclub geht, setzt sich nicht nur selbst einen der ersten beiden Plätze zum Ziel, sondern wird auch bei der Konkurrenz neben A3-Absteiger TSV Dörzbach/Klepsau am höchsten gehandelt. 2017 klopfte der SVS bereits an die Tür zur A3 an, scheiterte aber als B2-Vizemeister in der Relegation mit 1:2 am damaligen B4-Zweiten TSV Althausen/Neunkirchen.

In den letzten beiden Runden konnte das Team um Top-Torjäger Marcel Beck, der in der abgelaufenen Saison 32 der beachtlichen 89 Tore erzielte, allerdings an diesen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Als Tabellenfünfter betrug im Juni 2019 der Rückstand auf Vizemeister TSV Schwabbach deutliche zwölf Punkte, was vor allem daran lag, dass man in den Auswärtsspielen insgesamt nur Mittelmaß war. „Wir müssen uns jetzt sehr schnell an das Spiel in der B4 gewöhnen“, meint Marco Friedrich, der beide Ligen aus eigener Erfahrung gut kennt. Seiner Auffassung nach ist die B2 eher die „spielerische Kreisliga B“, während die B4 die „körperlich robustere“ ist, in der die Abwehrarbeit Priorität hat, die Mannschaften eher tief stehen und mit schnellen Kontern den Erfolg suchen.

Der SV Sindelbachtal hat in den eigenen Reihen keine Abgänge zu verzeichnen, aus Mulfingen kamen Abwehrspieler Jochen Beez und Mittelfeldroutinier Thorsten Ehrler, der im Übrigen auch als Co-Trainer fungieren wird.

