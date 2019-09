In vier Generationen von lokal bis global

Auerbach.Die Geschichte der Firma Sanner beginnt mit der Gründerfamilie von Friedrich Sanner und Johanna Sanner, geb. Weigold.

In den Anfangsjahren waren die Geschäfte auf den lokalen Bereich begrenzt. 1927 wurde der Standort von der Bachgasse in die Nähe des Auerbacher Bahnhofs verlegt, was den höher gesteckten Zielen von Sohn Otto zuzuschreiben war, der um 1922 schon eine verantwortliche Position in der Firma innehatte.

1935 übernahm er die Firma von seinen Eltern und hatte 1937 nach dem Tod seines Vaters die alleinige Leitung. Unter Otto Sanner wurden die Geschäftsaktivitäten bundesweit ausgedehnt.

Mit dem Eintritt von Sohn Rolf Sanner in den elterlichen Betrieb 1957 erfolgte der Umstieg auf Kunststoff. Damit öffnete sich das Unternehmen europaweit. Studium, Kenntnisse der modernen Kunststoffverarbeitung und die erlernten Sprachen in Französisch und Englisch begünstigten den Kontakt zu ausländischen Kunden. Jürgen Sanner ebnete den Weg für die Globalisierung der Firma Sanner, deren Leitung er 2003 von Rolf Sanner übernahm. Hierzu zählt insbesondere der Ausbau der Geschäftsaktivitäten in China, die im Jahr 2000 mit dem Baubeginn des Sanner Werks begannen.

Zusammen mit seiner jüngeren Schwester Ute Sanner-Friedrich, die 2004 in die Firma eingetreten ist, kümmern sie sich heute als Gesellschafter der 2014 gegründeten Sanner Beteiligungs-GmbH – heute Sanner Ventures – um die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Die Geschäftsleitung liegt heute in den Händen von Dirk Mähr und Hans-Willem van Vliet. js

