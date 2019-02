In Weschnitz wird wieder getauft

„Ich bin in der Weschnitz getauft worden“ – das können schon etliche Weinheimer Kinder, Jugendliche und Erwachsene von sich behaupten. Auch der Rodensteiner Brunnen hat bei den vorherigen Tauffesten als Taufort gedient, ebenso wie der alte Taufstein in der Peterskirche und die Wiese im Eingangsbereich des alten Friedhofs.

Am Sonntag, 30. Juni, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Weinheim um 10 Uhr zum 5. Tauffest rund um die Peterskirche ein. Der Gottesdienst beginnt in der Peterskirche, verlagert sich dann an die Tauforte und endet wieder in der Peterskirche.

Informationen gibt es bei den jeweiligen evangelischen Kirchengemeinden: Evangelische Gemeinde an der Peterskirche, Telefon 06201/12676, E-Mail: peterskirche@kblw.de; Gemeinde in der Weststadt, Telefon 06201/12589, E-Mail: gemeinde-in-der-weststadt@kblw.de; Johannesgemeinde, Telefon 06201/12310, E-Mail: johannisgemeinde@kblw.de. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019