In Windeseile zum Wiederaufstieg?

Nicht weniger als 15 Jahre lang hatte sich der TSV Dörzbach/Klepsau in der Kreisliga A3 sehr gut bewährt. Es reichte zwar nicht ganz nach vorn, um den Klassenerhalt mussten die Jagsttäler aber in dieser langen Zeit nie bangen.

In der letzten Runde traf es sie allerdings gleich knüppeldick: Mit Toptorjäger Marco Schmieg und Mittelfeldmotor Christian Schappes mussten sie schon vor Saisonbeginn zwei absolute Leistungsträger zum SV Wachbach beziehungsweise zur TSG Öhringen ziehen lassen. „Wir wussten, dass wir diese beiden Spieler natürlich nicht würden ersetzen können, haben aber dennoch auf eine normale Runde und einen Platz im Tabellenmittelfeld gehofft, ehe uns gleich vier Kreuzbandrisse völlig aus der Bahn warfen – vier Verletzte, die eigentlich die Mannschaft hätten tragen sollen“, blickt Andreas Walter, seit April in seinem Heimatverein Nachfolger von Trainer Matthias Weisler, zurück. „Natürlich war es nicht möglich, diese Ausfälle zu kompensieren, zumal die nachrückenden Spieler sich nur schwer zurechtfanden – das war natürlich auch Kopfsache.“ Die Mannschaft steigerte sich in der Rückrunde – zum einen kam dies auf dem Punktekonto aufgrund der Harmlosigkeit im Torabschluss aber nur unzureichend zum Ausdruck, zum anderen war die Hypothek von nur vier mageren Zählern aus der gesamten Vorrunde einfach zu groß. „Ich habe die Mannschaft vor dem Spiel gegen Apfelbach übernommen. Dieses haben wir gewonnen und dann in Bieberehren gegen Creglingen/Bieber-ehren einen Punkt geholt – allerdings dann gegen Amrichshausen sang- und klanglos verloren. Der Abstieg war dann nicht mehr zu vermeiden und auch kein Schock für uns“, resümiert TSV-Urgestein Andreas Walter und stellt unmissverständlich fest: „Wir wollen aber nicht rumjammern – der Abstieg war verdient. Jetzt wollen wir aber positiv rangehen und versuchen, den Wiederaufstieg zu schaffen – die Spieler wollen das, und beide Vereine wollen das.“ Natürlich verbindet man die Hoffnung stark mit einem Namen: Christian Schappes ist aus Öhringen zurück und als gleichberechtigter Spielertrainer der verlängerte Arm von Andreas Walter auf dem Platz. Neben Christian Schappes sind mit Thomas Kreidemeier und Samuel Stier zwei Jugendspieler neu im Aufgebot.

Tobias Teichmann und Marcel Reuß verließen den Verein Richtung Rengershausen und Harthausen. „Die Langzeitverletzten werden vor der Winterpause sicher nicht zurückkommen“, teilt Andreas Walter mit.

