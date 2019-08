Indiens Premier hält am harten Kurs fest

Islamabad/Neu Delhi.Angesichts steigender Spannungen in Kaschmir hat Pakistan die internationale Gemeinschaft erneut zum Handeln aufgerufen. Sollte sie im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs ein Massaker an Muslimen zulassen, würde das Radikalisierung und eine Spirale der Gewalt in der muslimischen Welt auslösen, warnte der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan am Donnerstag.

Neu Delhi hatte der von ihr kontrollierten Kaschmir-Region vergangene Woche den Sonderstatus entzogen, der der Region eine eigene Verfassung und weitgehende Kompetenzen garantierte. Mit der Neuregelung will Neu Delhi das hauptsächlich von Muslimen bewohnte Gebiet stärker in das mehrheitlich hinduistische Indien integrieren. Auch Pakistan beansprucht das Gebiet und bezeichnete die Abschaffung des Status als „illegal“.

Viele Menschen in Kaschmir lehnen die Änderung ab. Die indische Regierung hatte Soldaten in die Region geschickt, um Proteste zu verhindern und eine Ausgangssperre verhängt. Indiens Premier Narendra Modi verteidigte die Aberkennung des Sonderstatus am Donnerstag erneut.

Seitdem Britisch-Indien im Jahr 1947 unabhängig und in Indien und Pakistan geteilt wurde, streiten die beiden Länder im Mittleren Osten um die gesamte Herrschaft über Kaschmir, zwei Kriege wurden deswegen bereits geführt. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China. dpa

