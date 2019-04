„Infos zu Fibernet irreführend“

„Die Menschen in Oberflockenbach haben bei diesem Thema Ehrlichkeit und eine transparente Information verdient“, sagt Weinheims Bürgermeister Torsten Fetzner und kritisiert damit die Informationspolitik des Fibernet-Zweckverbandes.

In der vergangenen Woche hatte der Zweckverband „fibernet.rn“ Verzögerungen beim Breitbandausbau in Oberflockenbach mit den schwierigen geologischen Gegebenheiten begründet, die eine Neuplanung erfordert hätten. Die von der Stadt Weinheim geplante Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt wurde als „weiterer Hinderungsgrund“ für eine zügige Umsetzung des Projekts genannt. Ferner hieß es, den aktuellen Planungsstand habe Landrat Stefan Dallinger (als Zweckverbandsvorsitzender) „Gemeindevertretern, Gewerbetreibenden sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus Oberflockenbach“ bei einem Termin vor Ort erläutert.

Keine Bürgerveranstaltung

Zwei Aussagen, die man im Weinheimer Rathaus nicht unkommentiert stehen lassen will. Die „wahren Gründe“ für die Verzögerung seien spätestens im Januar 2019 beim Zweckverband bekannt gewesen. Denn die Veranstaltung mit Landrat Dallinger fand im Februar statt – auf Wunsch Dallingers sei die Veranstaltung zudem gerade nicht für eine breite Öffentlichkeit angesetzt worden, sondern nur für den Ortschaftsrat und Gewerbetreibende.

Der Einstieg in die Abstimmung der beiden Tiefbaumaßnahmen – also der Verlegung der „Backboneleitung“ und Kanalsanierung – erfolgte nach Aussage der Stadt Weinheim erst am 4. März im Rahmen eines Termins mit Vertretern des Zweckverbandes. Die geänderte Planung liege seit dem 15. April vor. Die Verzögerung beim „Backbone-Ausgang“ war nach den Erkenntnissen der Stadt also bekannt, bevor die Kanalsanierung überhaupt zur Sprache kam.

Zusage nicht eingehalten

Was den Ärger in Weinheim zusätzlich vergrößert: Die Aussage des Zweckverbandes, dass die „Backbonetrasse bis Dezember 2019 fertiggestellt sein soll“ und dann erst im Anschluss die Verlegung der Hausanschlüsse erfolgen soll, entspreche nicht dessen Zusage, dass diese Maßnahmen gleich im Zuge des „Backbonebaus“ erfolgen werden. Grundsätzlich äußerte Fetzner Verständnis für die echten Gründe der Verzögerung. Die überhitzte Baukonjunktur und weitere technische Gründe könne man durchaus akzeptieren: „Aber gerade weil die Maßnahme kompliziert ist und die Transparenz schwierig zu gestalten, hat die Öffentlichkeit das Recht auf seriöse Informationen seitens des Zweckverbandes. Die Stadt Weinheim wird sich hierbei jedenfalls nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen.“ pro

