Ingrid Noll als Botschafterin

Am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr, wird die Krimiautorin Ingrid Noll bei einer Veranstaltung der Volkshochschule als „Botschafterin Weinheims“ zu Gast sein. In der Hauptstelle der Volksbank Weinheim spricht die Grande Dame des deutschen Krimis mit den Moderatoren Roland Kern und Christina Schäfer auch über Biografisches; eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Da passt ihr neues Buch sehr gut, in dem die Schriftstellerin ihr Leben in Kurzgeschichten erzählt. Es trägt den Titel: „In Liebe Dein Karl“. Es ist die ganze Palette der Ingrid Noll, wie der Diogenes Verlag beschreibt: ihr krimineller Witz, ihre warmherzige Lebenserfahrung, ihre bodenständige Beobachtungsgabe. Sie erzählt in ihren Geschichten über einen sehr besonderen Sankt-Martins-Tag, an dem endlich einmal zwischen Arm und Reich gerecht geteilt wird, über ein tödliches Hühnerfrikassee oder einen verhängnisvollen Lottoschein. Darüber, was ein Hund im Bett alles anrichten kann. Über scheinheilige Weihnachten und von einer Frau, der buchstäblich Flügel wachsen. Das Buch ist autobiografisch, authentisch und nachhallend. Enthalten sind auch ein Brief an ihre verstorbene Mutter, und sie spricht über die Rolle ihres Vaters und ihre Kindheit in China, aber auch, wie sie sich in ihr Enkelkind verliebte, wie sie sich ihre letzten 24 Stunden wünschen würde und was sie am Altwerden nervt.

Bereits am kommenden Samstag, 25. Januar, signiert Ingrid Noll ihr Buch „In Liebe Dein Karl“ von 11 bis 12 Uhr in der Buchhandlung Schäffner in der Fußgängerzone. wn

