Innenraum modernisiert

Der neue Hyundai Kona mit geschlossenem Grill. © Hyundai

Offenbach.Der elektrische Hyundai Kona bekommt ein Facelift. Vom Januar 2021 an verkauft der koreanische Hersteller den kompakten Geländewagen mit aufgefrischtem Design, modernisiertem Innenraum und erneuerten Assistenzsystemen. Zu den neuen Preisen macht Hyundai noch keine Angaben. Zu erkennen sein wird der Kona Elektro für das Jahr 2021 von außen an einem geschlossenen Grill mit integrierter Ladeklappe und neuen Scheinwerfern. Innen machen digitale Instrumente sowie ein neues Telematik-System den Unterschied.

In zwei Varianten

Außerdem erweitert Hyundai die Assistenzsysteme um einen Querverkehrswarner mit Notbremsfunktion am Heck, einen Totwinkelassistenten mit Ausparkfunktion und einen Ausstiegsassistenten. Letzterer warnt beim Verlassen des Wagens akustisch vor einer Gefahr durch näherkommenden Verkehr. Nichts ändert sich am Antrieb: Es gibt den Kona Elektro weiterhin in zwei Varianten mit 150 kW/204 PS starkem E-Motor und 64-kWh-Akku oder mit 100 kW/136 PS und 39,2 kWh. Damit erreicht er maximal 167 oder 155 km/h und kommt im WLTP-Zyklus 484 oder 305 Kilometer weit. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020