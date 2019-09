Innovative Ideen und Angebote

Würzbrug.Die Mainfranken-Messe in Würzburg wurde am Samstag von Bayerns Staatsministerin für Digitales, MdL Judith Gerlach, feierlich eröffnet. Bis einschließlich 6. Oktober sind die Besucher auf dem Messegelände am Würzburger Mainufer zum Erleben, Einkaufen, Mitmachen und Genießen willkommen. Rund 600 Aussteller präsentieren ihre Angebote und Produkte auf der Mainfranken-Messe. Dabei gibt es Neues, Bekanntes und Unerwartetes zu entdecken.

Wie Judith Gerlach sagte, ist „die Mainfranken-Messe weit über die Region hinaus bekannt und überrascht Besucher aus nah und fern mit tollen Angeboten und innovativen Ideen. Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben. Für mich stellt gerade die Digitalisierung die Brücke zwischen wirtschaftlichem Erfolg und nachhaltigem Wachstum dar.“

