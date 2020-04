Ins Leben zurückfinden

Würzburg.Die Coronakrise ist nach den Worten von Bischof Dr. Franz Jung eine große geistliche Übung für Ostern. „Immer geht es darum, versöhnt Abschied nehmen zu können. Nicht an den Gräbern zu bleiben, sondern zu lernen, Bisheriges loszulassen, um neu ins Leben zurückzufinden. Das braucht Zeit.“ Christen begleite bei allem die Gewissheit, dass Gott zum Greifen nahe sei, gerade in Zeiten der Krise. „Wir können ihn nicht festhalten. Zum Glück. Denn er will uns hinausführen aus dem Tal der Tränen ins Land der Verheißung neuen Lebens. So wünsche ich uns allen von Herzen, dass jeder sein persönliches Ostern erfahren darf“, sagte der Bischof am Ostersonntag. Christus sei den Menschen immer nahe – „auch bei verschlossenen Türen“. Die Karfreitags- und Ostergottesdienste feierte der Bischof nichtöffentlich im Würzburger Kiliansdom.

