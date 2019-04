Integration zum Mitmachen

Gespräche beim Workshop zur Integration. © Stadt Weinheim

Schon jetzt steht fest: Das Weinheimer Integrationskonzept wird eines von Menschen für Menschen – so breit ist der Beteiligungsprozess auf dem Weg zum Konzept aufgesetzt. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Nach der großen Auftaktveranstaltung in Stadthalle im Februar fanden in den vergangenen Wochen fünf Themenworkshops statt, die sich inhaltlich intensiv mit einer Bestandsaufnahme und erforderlichen Verbesserungen beschäftigt haben.

Daran beteiligt waren rund 100 Personen aus der Stadtgesellschaftdarunter ohnehin engagierte Menschen aus der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, aber auch neue interessierte Personen und Gruppen sowie Betroffene. Die Workshops wurden von der Weinheimer Kommunikationstrainerin Ulrike Häußler geleitet. Die Themen waren, wie bereits in der Auftaktveranstaltung definiert: Verständigung, Bildung, Wohnen, Arbeit und Kultur/Freizeit.

Neue Ideen

„Das sind Themen, die uns zusammenbringen, weil sie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund betreffen“, so lautete jetzt ein erstes Fazit der Weinheimer Integrationsbeauftragten Ulrike Herrmann, die vom Gemeinderat mit der Erstellung eines Integrationskonzeptes betraut worden ist. Sie freute sich, dass es auch Menschen mit Migrationshintergrund sind, die im aktuellen Prozess neue Ideen einbringen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen sich jeweils mehrere Stunden Zeit. „Dafür können wir sehr dankbar sein“, betont Ulrike Herrmann.

In den Workshops sei zu spüren gewesen, dass die Ausrichtung des Integrationskonzeptes passend gewählt sei: Nicht nur Menschen, die in jüngster Vergangenheit geflüchtet sind, sind Zielgruppe, sondern Migranten und auch andere Bevölkerungsgruppen, die einer verbesserten gesellschaftlichen Teilhabe bedürfen. „Es geht nicht nur um die Flüchtlinge, aber das aktuelle Thema gibt uns Impulse, grundlegend über Integration nachzudenken“, beschreibt die Integrationsbeauftragte. Im Herbst plant sie eine weitere Bürgerbeteiligung. whm

