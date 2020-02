Lauda-Königshofen.Zu Besuch in Lauda war der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU) Deutschlands, Tilman Kuban, auf Einladung des JU-Stadtverbandes Lauda-Königshofen. Er machte Station im „Josef – Die Weinbar“, um dort in lockerer Runde interessante Gespräche zu führen und um über wichtige aktuelle Themen zu debattieren. Der JU-Stadtverbandsvorsitzende Marco Hess und der JU-Bezirksvorsitzende Dominik Martin sowie zahlreiche Freunde aus den gesamten umliegenden Orts- und Stadtverbänden freuten sich über den namhaften Besucher Tilman Kuban. Nach der persönlichen Begrüßung durch Marco Hess fragte Kuban sofort interessiert in die Runde, was der örtlichen JU auf den Nägeln brennt. Schnell kamen die Themen Mobilität und Umwelt auf den Tisch.

