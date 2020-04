International geschätzt

Er ist der deutsche Fechter aus Tauberbischofsheim, der auch ohne die großen Erfolge als Athlet auf internationaler Ebene höchste Anerkennung genießt: Dieter Lammer. Der Vizepräsident des Deutschen Fechter-Bundes (zuständig für internationale Angelegenheiten) feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Aufgrund der Corona-Krise fällt die große Feier zum runden Wiegenfest aus – und auch der Höhepunkt in seiner Funktion als Event-Manager des Welt-Fechtverbandes (FIE) entfällt: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Hierfür wäre er verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung Fechtwettbewerbe gewesen. „Das ist für mich ein enormer Vertrauensbeweis“, sagt Lammer, der die Wettkämpfe für die Spiele in Tokio nun eben im Jahr 2021 organisieren wird.

