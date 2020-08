Internationale Hilfe erreicht zerstörtes Beirut

Eine Frau steht im stark getroffenen Stadtviertel Achrafieh. © dpa

Beirut.Nach der gewaltigen Explosion in Beirut mit mehr als 130 Toten und Tausenden Verletzten geht die Suche nach Opfern sowie nach der Ursache weiter. Eine Untersuchungskommission der Regierung soll innerhalb von fünf Tagen einen ersten Bericht vorlegen. Der russische Ex-Besitzer eines Frachtschiffes, das hochexplosives Ammoniumnitrat in den Hafen gebracht haben soll, wies jegliche Verantwortung von sich. Unterdessen wurde bekannt, dass bei der Katastrophe auch eine deutsche Diplomatin getötet wurde.

Die Hilfe Deutschlands sowie anderer Länder und internationaler Organisationen lief weiter an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO brachte 20 Tonnen Hilfsgüter ins Land. Die EU sagte Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro zu, um etwa medizinische Ausrüstung zu finanzieren. Aus der Türkei, Griechenland, Zypern und Katar traf ebenfalls Hilfe ein. Auch Israel, das mit dem der Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, will bei der Versorgung von Opfern helfen. Viele Kliniken sind überlastet.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wurde bei einem kurzfristigen Besuch in Beirut durch ein zerstörtes Viertel teils wütend beschimpft. „Ihr seid alle Mörder“, schrie eine Frau unter Tränen von einem Balkon. Die frühere Mandatsmacht Frankreich ist dem Land weiterhin eng verbunden. dpa

