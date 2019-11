„Irish Night“ in St. Marien

Bereits 20 Jahre währt die Freundschaft zwischen der Lützelsachsener Folkband Brothers & Others und der irischen Blackwater Band. Man hatte die Iren, die seitdem jährlich unsere Region zu Konzerten besuchen, bei der ersten Irland-Tour 1999 in einem Pub in Dungarvan kennengelernt. Bei der 15. „Irish Night“ im Gemeindesaal St. Marien in Weinheims Weststadt wollen beide Bands nun diese Freundschaft mit einem Konzert gebührend feiern. Zur Live-Music werden noch Impressionen der Grünen Insel auf eine Leinwand projiziert. Als Schmankerl werden wieder Guinness vom Fass und Irish Whiskey angeboten. Der Saal ist größtenteils betischt und bestuhlt.

Karten für die „Irish Night“ am 23. November, 20 Uhr, Gemeindehaus St. Marien, Weinheim-West gibt es im Vorverkauf zu zwölf Euro bei: Kopier Point Seydel, Weinheim-West, Ahornstraße 6; Esso-Tankstelle Sporer, Lützelsachsen an der B 3; Wirtshaus „Zum weißen Lamm, Großsachsen, Breitgasse 7 und bei Manfred Papp, Lützelsachsen, Brünnelweg 10, Telefon 06201/5 57 25. Karten an der Abendkasse kosten 14 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr. red

