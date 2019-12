Irrfahrten in OEG-Haltestelle verhindern

Am Anfang war es ein bisschen zum Schmunzeln. Inzwischen ist aber klar, dass es an der neuen OEG-Haltestelle „Am Hauptbahnhof“ am Postknoten in Weinheim ein Problem gibt. Täglich verirren sich Autofahrer ins Gleisbett und rauschen durch die Haltestelle.

Das ist natürlich verboten und eigentlich steht dort auch ein entsprechendes Schild. Offensichtlich reicht das aber nicht aus. Das Missgeschick passiert sowohl Autofahrern, die von der Mannheimer Straße kommen und nach rechts auf die B 3 abbiegen möchten, als auch Verkehrsteilnehmern, die die B 3, aus nördlicher Richtung kommend, nach Süden fahren. Es sind keine Einzelfälle. Das zeigen auch die Reaktionen auf Facebook zum Thema. Knapp 100 Kommentare sammelten sich unter einem Beitrag zur Problematik innerhalb von 24 Stunden an. Eine gefährliche Situation, denn schließlich fährt hier nicht nur die Bahn, sondern es queren auch Fußgänger den Gleisbereich. Sie rechnen zwar mit der OEG, aber nicht damit, dass dort Autos fahren. Außerdem müssen die Autofahrer, die in die Haltestelle gefahren sind, ja auch auf der anderen Seite wieder raus. Auch dabei entsteht eine kritische Situation, weil einige gar nicht merken, dass sie auf der falschen Spur sind und den Autos, die – parallel zur Haltestelle – richtig fahren, mitunter ungerührt die Vorfahrt nehmen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann es hier zum ersten Mal kracht.

Nachbesserungen nötig

Auch bei der Stadt Weinheim ist das Problem bekannt. „Sinnvollerweise hätte man den Begrenzungsbordstein entlang der Straße an der Haltestelle weiterführen müssen“, hieß es aus der Verkehrsabteilung der Stadt. Nun ist das aber nicht der Fall.

Die gute Nachricht: Auch die Rhein Neckar Verkehr GmbH (RNV) hat erkannt, dass an dieser Stelle nachgebessert werden muss und hat jetzt eine Lösung parat. So genannte Markierungsnägel sollen es richten. Klingt martialisch, ist aber ganz harmlos. Dabei handelt es sich um diese kleinen Hubbel aus Metall, die nicht nur optisch begrenzen, sondern auch akustisch warnen, weil es beim Überfahren poltert. Diese Lösung findet man auch im Weinheimer Rathaus gut. Wann die Markierungsnägel installiert werden, war am Donnerstag noch nicht in Erfahrung zu bringen.

Es gibt aber noch eine weitere Neuerung in Sachen Verkehrsführung, die offenbar nicht bei allen Autofahrern angekommen ist: Der grüne Abbiege-Pfeil an der Mannheimer Straße in Richtung Suezkanalweg ist weg. Das hält aber nicht alle Autofahrer davon ab, trotz Rot abzubiegen – vermutlich aus Gewohnheit. Vor der Umbaumaßnahme hatten hier Rechtsabbieger auch bei Rot freie Fahrt. Jetzt gilt Rot für alle, und das bleibt auch so. Der Pfeil wurde nämlich mitnichten vergessen, sondern ganz bewusst weggelassen. Die Verkehrsabteilung der Stadt begründet das mit der Umgestaltung der Verkehrssituation für die Radfahrer an dieser Stelle. „Die bisherige Grüner-Pfeil-Lösung würde die Gefahrenlage für Radfahrer an der betroffenen Kreuzung deutlich erhöhen“, informiert die Stadt auf Nachfrage.

Und es gibt auch noch einen zweiten Grund für den fehlenden Pfeil: „Die ungewollte Abkürzungsstrecke Suezkanalweg wird damit unattraktiver.“ Im Klartext: Man will Autofahrer, die früher – wenn die Ampel Rot zeigte – spontan nach rechts abgebogen sind, um in die Stadt zu fahren, genau davon abhalten und über die Mannheimer Straße leiten. shy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019