Irritation um Amtstitel

Brüssel.Im Europaparlament wächst der Widerstand gegen den offiziellen Titel, den die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem für Migration zuständigen Kommissar Margaritis Schinas geben will. Dies ließ Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag in Brüssel erkennen. Die Fraktionschefs der Parteien hätten deswegen von der Leyen am 19. September zu einem Treffen in Straßburg gebeten.

Von der Leyen hatte das Amt des Griechen Schinas als „Schützen, was Europa ausmacht“ bezeichnet. „Einige Titel haben zu einiger Verwirrung geführt“, sagte Sassoli. „Ich habe Schlüsselwörter wie Migration, Kultur oder Forschung nicht finden können. Ich denke, das sind wichtige Wörter.“ Das Europaparlament wird am 23. Oktober darüber abstimmen, ob es die von von der Leyen vorgeschlagene Besetzung der Kommissarsposten billigt. Am 30. September beginnen die Anhörungen der Kandidaten. Sie sollen bis zum 8. Oktober dauern. dpa

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019