Ischgl rüstet sich für die Wintersaison

Ischgl.Die Gemeinde Ischgl geriet in die Schlagzeilen, da sich von ihr aus das Covid-19-Virus verbreitete. Nun haben die Entscheidungsträger im Tiroler Paznaun ein vielschichtiges Maßnahmenpaket erarbeitet, um die Gesundheit und Sicherheit von Gästen, Mitarbeitern und Einheimischen in der anstehenden Wintersaison bestmöglich zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das traditionelle Top of the Mountain-Konzert zum Saisonstart wird es nicht geben – stattdessen wird an einer Alternative gearbeitet, die im Herbst präsentiert wird.

„Die Gesundheit hat oberste Priorität“, zeigen sich Bürgermeister Werner Kurz, die TVB-Vorstände Alexander von der Thannen, Arnold Tschiderer und Michael Zangerl sowie Markus Walser und Günther Zangerl, die zwei Vorstände der Silvrettaseilbahn AG, einig.

So sollten in der kommenden Wintersaison alle Mitarbeiter mit einem aktuellen negativen Covid-19-Test anreisen beziehungsweise vor Ort vor Saisonstart getestet werden. Während der Wintersaison bietet man den Mitarbeitern dann eine laufende Testmöglichkeit, um sowohl Gäste als auch ArbeitskollegInnen bestmöglich zu schützen.

Den Gästen wird empfohlen, bereits beim Check-in in den Hotelbetrieben ein negatives Testergebnis, welches nicht älter als 72 Stunden ist, vorzuweisen. Wer kein Testergebnis vorlegen kann, für den besteht das Angebot einer freiwilligen Testmöglichkeit in der örtlichen Gäste-Screeningstation. Zusätzlich sollte beim Check-in eine Temperaturmessung vollzogen und ein kurzer Fragebogen beantwortet und unterschrieben werden. Alle Seilbahnkabinen werden laufend mittels Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert, ebenso Skibusse, Sportshops, Skidepots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und den Erste-Hilfe-Stationen täglich. Bei allen Bediensteten werden täglich vor Arbeitsbeginn Fiebermessungen durchgeführt.

Für die Wintersportler gilt es bei Fahrten mit Sesselbahnen und Liften eine Mund-Nase-Maske zu tragen – hierfür hat die Silvrettaseilbahn AG 600 000 Multifunktionstücher angeschafft, die die Gäste beim Kauf eines Skipasses als kostenlose Zugabe erhalten. Der Schutz ist auch an neuralgischen und besonders gekennzeichneten Bereichen verpflichtend; ebenso werden alle Bediensteten mit Kundenkontakt einen solchen Schutz tragen. Und: Après-Ski wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben. Wie genau alles aussehen wird, gibt die österreichische Region noch bekannt. zg

