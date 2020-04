Jagd auf Autoknacker

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 7.15 Uhr in der Wintergasse vier geparkte Autos aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Als eine Autobesitzerin auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung B 3. Ein weiterer Halter eines aufgebrochenen Autos verfolgte den Täter im Pkw und sah ihn im Bereich des Bahnhofs Lützelsachsen.

Der Täter flüchtete über den Bahnhof in den Hammerweg, wo sich die Spur verlor. Den Rucksack mit Beute warf er bei der Flucht im Hammerweg in ein Gebüsch.Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, kurze, gelockte, wellige schwarze Haare, dunkle Augen. Er trug eine blaue Jeans und eine curryfarbene Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 in Verbindung zu setzen. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020