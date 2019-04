Jaguar rüstet F-Pace auf

Jaguars Werkstuner SVR liefert eine sportliche F-Pace-Variante. © dpa

Kronberg.Jaguar startet den F-Pace jetzt auch als Sportmodell des Werkstuners SVR. Der rüstet den Geländewagen mit einem 5,0 Liter großen V8-Motor auf und treibt die Leistung auf bis zu 405 kW/550 PS. Allerdings klettert auch der Preis: Wo bislang mit 75 150 Euro für einen Sechszylinder mit 221 kW/300 PS Schluss war, startet das ab Mai lieferbare Sportmodell erst bei 100 100 Euro, teilt der Hersteller weiter mit.

Differential an der Hinterachse

Der mit einem Kompressor aufgeladene Motor erreicht ein maximales Drehmoment von 680 Nm und beschleunigt den Konkurrenten von Autos wie BMW X3 M oder Mercedes-AMG GLC 63 in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 283 km/h, den Verbrauch gibt Jaguar mit 11,9 Litern (272 g/km CO2) an. Zum stärkeren Motor gibt es ein elektronisch geregeltes Differential an der Hinterachse sowie ein deutlich modifiziertes Design. Außen bekommt der Geländewagen deshalb Schürzen mit größeren Lufteinlässen sowie einen Dachspoiler. Innen gibt es Sitze mit mehr Seitenhalt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019